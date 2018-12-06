Госкомпания-оператор газотранспортной системы «Укртрансгаз» обвинила «Региональную Газовую Компанию», которая управляет около 20 облгазами, принадлежащими бизнесмену Дмитрию Фирташу, в попытке масштабной провокации с целью срыва поставок газа потребителям в разгар отопительного периода, сообщает пресс-служба «Укртрансгаза».

«3 декабря аффилированные с группой РГК компании (ООО «РГК Трейдинг» и областные газсбыты) синхронно подали в Информационную платформу «Укртрансгаза» фиктивные заявки на поставку газа около 100 потребителям по всей Украине. При этом указанные потребители уже имели заведенные номинации на декабрь от своих действующих поставщиков, с которыми у них были заключены договоры. Такая аномальная активность компаний РГК была зафиксирована во всех регионах Украины, кроме Кировоградской, Одесской, Донецкой и Луганской областей», – говорится в сообщении.

В компании отметили, что в случае подачи номинаций от нескольких компаний на одного потребителя, согласно кодексу ГТС, «Укртрансгазу» необходимо дополнительно получить письма подтверждения от такого потребителя, который увеличивает продолжительность обработки номинаций. «Обычно оператор ГТС может получить в день не более 2 подобных сдвоенных заявок, как правило, вследствие технических ошибок», – подчеркнули в «Укртрансгазе».

«Следующим шагом спланированной провокации стало резонансное и демонстративное отключение газа предприятиям и учреждениям социальной сферы операторами ГРС (облгазы), входящих в ту же группу РГК. Отключение происходили, начиная с 3 декабря, в нарушение установленной законом процедуры под предлогом якобы отсутствия подтвержденных номинаций. Их очевидная цель - дискредитировать работу государственного предприятия «Укртрансгаз» и незаконным образом стать поставщиком для ряда крупных и платежеспособных потребителей газа», – отметили в компании.

«Укртрансгаз» также обратил внимание на то, что остальные компании-поставщики вовремя и корректно подают номинации/реноминации через информационную платформу на декабрь, которые в штатном режиме обрабатываются оператором ГТС.

«Сейчас ситуация злонамеренного удвоения номинаций полностью урегулирована сотрудниками «Укртрансгаза», поставщики получили подтверждение корректных заявок», – заявили в компании.

«В результате попытки масштабной дестабилизации рынка природного газа, «Укртрансгаз» обращается к НКРЭКУ, Антимонопольному комитету, правоохранительным органам и СБУ с просьбой принять все необходимые действия по привлечению к ответственности организаторов и исполнителей этой преступной сделки. Ведь подобные незаконные действия в разгар отопительного периода и особенно на территории областей, где введено военное положение, могут вызвать катастрофические последствия для страны», – сказано в сообщении.