По состоянию на 1 декабря, по предварительным данным, международные резервы Украины выросли за ноябрь на 5,8% или 974,5 млн - до 17 млрд 711,5 млн долл., сообщает пресс-служба Национального банка.

По данным регулятора, объем международных резервов увеличился благодаря как привлечению средств правительством, так и покупке валюты Национальным банком на межбанковском рынке.

Всего по состоянию на 1 декабря 2018 года, объем международных резервов покрывает 3 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.

Напомним, по состоянию на 1 ноября международные резервы Украины составляли 16 737 млн долл. США (в эквиваленте).