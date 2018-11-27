В Украине планируют создать Объединенный центр для координации действий Министерства обороны и Генерального штаба. Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак во время встречи с послом Соединенных Штатов Америки в Украине Мари Йованович, сообщает пресс-служба Минобороны.

Министр проинформировал иностранную делегацию о текущей ситуации, сложившейся в Азово-Черноморском бассейне, связанную с незаконными агрессивными действиями РФ в отношении корабельной группы Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в районе Керченского пролива.

Полторак отметил, что вчера Верховная Рада Украины утвердила Указ Президента Украины о введении военного положения на 30 суток в отдельных областях.

«Введение военного положения необходимо в качестве превентивной меры в случае проведения Россией полномасштабной сухопутной военной операции против Украины. Мы должны проверить готовность реагировать на любое развитие событий. Вместе с тем, согласно заявлению Президента Украины в Верховной Раде, не будут ограничены права и свободы граждан и не будет ограничиваться работа СМИ», – подчеркнул он.

По словам главы оборонного ведомства, в контексте текущей ситуации в настоящее время проводится ряд мероприятий, направленных на повышение уровня готовности ВС Украины к отражению внешней агрессии, включая обеспечение подготовки всех министерств и ведомств Украины к возможному развитию событий. Кроме того, прорабатывается вопрос создания Объединенного центра для координации действий Министерства обороны и Генерального штаба. Это подразделение, в том числе, будет информировать органы исполнительной власти и другие ведомства в части, касающейся всестороннего обеспечения ВС Украины.

Напомним, 25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль «Дон» протаранил украинский буксир «Яны Капу», который вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами «Бердянск» «Никополь» осуществлял плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь.

Кроме того, на проходе у Керченского моста было перекрыто движение в обе стороны в связи с якобы посадкой на мель танкера перед мостом со стороны Азовского моря.

После выхода из 12-мильной зоны катера ПС ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск», «Никополь» были поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир «Яны Капу» также принужден к остановке. Корабли были захвачены спецназом РФ. Во время атаки также была применена авиация РФ.

Сообщалось, что были захвачены в плен 23 украинских моряка. Трое из них получили ранения. В то же время в РФ заявили о захвате 24 моряков.

В ФСБ РФ утверждают, что украинские корабли «осуществили попытку незаконных действий в пределах территориального моря России и не реагировали на требования о немедленной остановке».

В связи с актом агрессии РФ Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение предложить Президенту Петру Порошенко ввести военное положение сроком на 60 суток. Позже Глава государства предложил парламенту ввести военное положение на 30 дней.

Порошенко подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 ноября «О чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введении военного положения в Украине».

Верховная Рада Украины утвердила Указ Президента Украины «О введении военного положения в Украине». Согласно документу, военное положение введено с 14:00 26 ноября. Оно продлится до 14:00 26 декабря.

Военное положение будет действовать в областях, граничащих с Россией и непризнанным Приднестровьем, а также на побережье Черного и Азовского морей (Винницкой, Луганской, Донецкой Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской и Запорожской областях).