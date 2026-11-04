Операція «Карфаген»: високопосадовці правоохоронних органів «кришували» шахрайські кол-центри

НАБУ та САП викрили злочинну організацію, учасники якої налагодили систематичне надання неправомірної вигоди високопосадовцям правоохоронних органів за безперешкодну діяльність шахрайських колцентрів та інших незаконних бізнесів.

До злочинної діяльності були залучені чинні високопосадовці СБУ, Нацполіції, Офісу генпрокурора та представники кримінального середовища, повідомляє НАБУ.

АБУ і САП викрили п'ятьох учасників злочинної організації на чолі з посадовцем Офісу генерального прокурора (операція "Карфаген"), які систематично отримували неправомірну вигоду за покривання мережі шахрайських колцентрів та легалізували понад 42 млн грн через купівлю нерухомості, зокрема апартаментів у Карпатах, коштовностей і розміщення коштів на рахунках родичів.

Фото: НАБУ.