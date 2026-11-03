Засудженого за виправдовування агресії ексдепутата Святаша можуть екстрадувати в Україну

Прокуратура та суди завершили всі необхідні процесуальні дії, щоб домагатися екстрадиції зі Швеції колишнього народного депутата Дмитра Святаша, засудженого за виправдовування російської агресії та шахрайство.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора. За його даними, справи проти Святаша перебували на розгляді різних судів і на різних процесуальних стадіях, однак необхідні рішення вдалося ухвалити одночасно.

Тепер українська сторона може звернутися до Швеції щодо його видачі за всіма кримінальними провадженнями. Подальше рішення залежить від компетентних органів, зокрема шведської сторони.

Святаша затримали у Швеції, куди він приїхав на концерт. Улітку 2024 року його заочно засудили до 12 років ув’язнення за виправдовування збройної агресії Росії та шахрайство на 2,2 млрд грн. Із 2023 року колишній депутат також є підозрюваним у державній зраді.

Святаш був народним депутатом у 2002–2019 роках. Після виїзду з України у 2019 році жив у Росії та публічно підтримував повномасштабне вторгнення. Його також пов’язували з планами російських окупантів створити підконтрольну адміністрацію на захопленій частині Харківщини.