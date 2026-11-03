Генштаб оприлюднив статистику знищення російських дронів

Українська ППО у жовтні знищила майже 4,9 тисячі російських дронів Shahed. Загалом армія РФ запустила по Україні 6473 безпілотники цього типу. Ефективність протидії реактивним дронам становила 66%, звичайним — 89%.

За даними Генштабу, протягом жовтня Сили оборони знищили 4859 безпілотників Shahed-131/136 та Shahed-238. У російській кодифікації ці дрони мають назви «Герань-1/2/3/4/5».

До знищення ворожих безпілотників залучають винищувальну та армійську авіацію, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи, операторів безпілотних систем і засобів радіоелектронної боротьби.

У Генштабі зазначили, що протидія російським повітряним атакам ускладнюється через зміну маршрутів і висот польоту дронів, використання хибних цілей та комбіновані удари із застосуванням ракет. Водночас військові наголошують, що навіть результативна робота протиповітряної оборони не може повністю усунути загрозу.

Окремим серйозним викликом залишається протидія балістичним ракетам, які російська армія активно застосовувала в жовтні для ударів по об'єктах цивільної інфраструктури.

Як повідомляло раніше ForUa, Міноборони зафіксувало рекордні місячні втрати російської армії.