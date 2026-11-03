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Сибіга пов’язав провокацію в Петропавлівській Борщагівці зі стратегією Росії

Сибіга пов’язав провокацію в Петропавлівській Борщагівці зі стратегією Росії

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що провокація в Петропавлівській Борщагівці є частиною російської стратегії з дестабілізації України та розколу між західними союзниками.

За його словами, не маючи успіхів на фронті, Москва намагається посилити тиск на український тил і використовує для цього не лише атаки на цивільну та енергетичну інфраструктуру, а й суспільну втому від війни.

Сибіга стверджує, що російські провокації спрямовані також на країни Європи та Північної Америки. За даними української розвідки, Кремль прагне посилити суперечності між Європою та США, між членами ЄС і НАТО, а також усередині демократичних суспільств.

Міністр закликав не допустити розколу всередині України та зберігати єдність із міжнародними партнерами. Він наголосив, що наявні внутрішні проблеми потрібно розв'язувати, однак, за його словами, Росія намагається використати їх для дестабілізації країни.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

МЗСАндрій Сибіга
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