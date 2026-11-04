Майже 100 тисяч українців втратили статус тимчасового захисту у Польщі

У Польщі за два місяці суттєво скоротилася кількість громадян України зі статусом тимчасового захисту. Якщо на початку серпня 2026 року такий статус мали 951 тисяча українців, то на початку жовтня їхня кількість зменшилася до 856 тисяч. Водночас це не означає, що майже 100 тисяч людей залишили країну, повідомляє OKO.press.

Однією з причин скорочення стала зміна правил підтвердження особи для громадян України, які отримали статус тимчасового захисту UKR без пред'явлення чинного документа для подорожей. Вони мали підтвердити свою особу до 31 серпня 2026 року. Ті, хто не виконав цю вимогу, автоматично втратили статус.

Водночас частина українців перейшла на інші підстави для легального перебування в Польщі. Зокрема, громадяни оформлюють карти перебування CUKR або інші дозволи на проживання. Таким чином, зменшення кількості власників статусу UKR не свідчить про відповідне скорочення української громади в Польщі.

Найбільше зміни торкнулися дітей. Кількість неповнолітніх українців зі статусом тимчасового захисту скоротилася приблизно на 18%, тоді як загальний показник зменшився на 9%.

Експерти також звертають увагу, що попередні реєстри могли містити інформацію про людей, які вже давно виїхали з Польщі. Через це визначити точну кількість українських біженців, які фактично проживають у країні, складно.

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