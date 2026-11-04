Названо найпопулярніше слово року 2026 року

Укладачі британського Collins English Dictionary назвали слово mogging головним словом 2026 року. Цей популярний інтернет-сленг описує ситуацію, коли людина або щось настільки перевершує інших, що буквально затьмарює їх. За останній рік частота використання терміна зросла на 210%, повідомляє офіційний блог Collins Dictionary.

Спочатку слово mogging використовували переважно в середовищі бодібілдерів. Приблизно у 2016 році ним описували чоловіка, який помітно перевершував інших фізичною формою та виглядав найсильнішим у спортзалі.

Термін походить від скорочення AMOG — alpha male of the group, що перекладається як «альфа-самець групи». Згодом він поширився в інтернеті, а його значення значно розширилося.

Тепер mogging використовують не лише щодо зовнішності чи фізичної сили. Наприклад, так можуть сказати про спортсмена, який перевершив конкурентів, відеогру, що виявилася значно кращою за попередню, або кулінарні здібності людини, які затьмарили вміння інших.

За даними Collins, нині термін найчастіше вживають у жартівливому та іронічному контексті. Особливо популярним він став серед поколінь Z та Alpha.

До короткого списку претендентів на звання слова року увійшли ще дев'ять термінів, які відображають сучасні тенденції в суспільстві, технологіях, культурі та повсякденному житті:

Carspreading — тенденція автовиробників створювати дедалі більші, ширші та важчі автомобілі.

Firewave — серія лісових і міських пожеж, які виникають протягом короткого періоду, часто через тривалу спеку та посуху.

Hydration break — коротка перерва для вживання води, зокрема під час спортивних змагань або роботи у спеку.

Manchesterism — політична філософія, пов'язана з розширенням повноважень регіонів та поєднанням економічного розвитку із суспільним прогресом.

Fricy — поєднання фруктових і гострих смаків, зокрема у соусах та напоях.

P(doom) — оцінка у відсотках імовірності того, що розвиток штучного інтелекту може спричинити катастрофічні наслідки для людської цивілізації.

Friendslop — недорогі, часто кумедні відеоігри, створені для спільного проведення часу з друзями.

Ghost job — фіктивна вакансія, яку роботодавець публікує без реального наміру наймати працівника.

Bixie — коротка жіноча стрижка, що поєднує елементи зачісок боб і піксі.

Еаким чином, вибір Collins відображає вплив інтернет-культури та молодіжного сленгу на сучасну англійську мову. Слово, яке починалося як вузький термін із середовища бодібілдерів, перетворилося на популярний спосіб описати будь-яку ситуацію, коли хтось або щось беззаперечно перевершує конкурентів.

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