Справа «Мідас»: детективи НАБУ завершили розслідування масштабної корупційної схеми у сфері енергетики

НАБУ та САП завершили досудове розслідування у справі масштабної корупційної схеми у сфері енергетики "Мідас", фігурантами якої стали високопосадовці "Енергоатому", колишні віцепремʼєр-міністр та міністр енергетики та бізнесмен Тимур Міндіч.

Учасники угруповання систематично отримували неправомірну вигоду від контрагентів АТ "НАЕК "Енергоатом" та підприємств, які входили до сфери управління Міністерства енергетики, у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів, повідомляє НАБУ.

Функція легалізації незаконно отриманих коштів покладалася на окремий офіс злочинної організації.

Встановлені слідством суми, акумульовані та переміщені до цього офісу у готівці зі сфери енергетики протягом 2020-2025 років, склали понад 111 млн дол. та 12 млн. євро.

Зловмисники вибудували корупційну схему впливу на діяльність стратпідприємств державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом", отримання неправомірної вигоди та відмивання коштів.

Детективи встановили факти надходження у розпорядження злочинної організації коштів з інших джерел.

Для відмивання коштів використовували різні фінансові інструменти, зокрема криптовалюту, цінні папери та закордонний інвестиційний фонд.

Під час розслідування НАБУ та САП вжили заходів щодо накладення арешту на активи злочинної організації як в Україні та за її межами.

Заходи з пошуку та арешту активів злочинної організації триватимуть і надалі.

З матеріалів виділено ще низку проваджень, в яких продовжується розслідування фактів надання та отримання неправомірної вигоди в енергетичному секторі, а також відмивання коштів в інтересах інших осіб.

Фото: facebook.com/sap.gov.ua