ЗСУ знищили рекордну кількість російських окупантів

Упродовж доби 21 жовтня Сили оборони України знешкодили 2250 російських окупантів, що є найвищим добовим показник втрат загарбників за весь період повномасштабної війни.

П'ять найбільших добових втрат росіян:

- 21.10.2026 – 2250 осіб;

- 19.12.2024 – 2200 осіб;

- 18.10.2026 – 2100 осіб;

- 27.09.2026 – 2090 осіб;

– 28.11.2024 – 2030 осіб.

З початку 2026 року загальні втрати окупантів в особовому складі становлять близько 363 820 осіб. Від 24 лютого 2022 року армія РФ втратила 1 572 790 військовослужбовців.

"Втрати противника зростають від місяця до місяця. У лютому 2026 року вони становили 26 090 осіб, а у вересні сягнули 46 230 осіб. Вересень став найбільшим місячним показником з початку року. Упродовж неповних трьох тижнів жовтня втрати окупантів уже сягнули майже 37 тисяч осіб", - зазначили у Генштабі ЗСУ.

Фото: Генштаб ЗСУ.