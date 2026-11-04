Україна почала знищувати виробництво російської зброї

Україна посилила удари по російських підприємствах оборонно-промислового комплексу, розташованих далеко від лінії фронту. За останні дні під атакою опинилися чотири об'єкти. Нову тактику, ймовірно, вдалося реалізувати завдяки надходженню додаткових партій британсько-французьких крилатих ракет Storm Shadow і SCALP, пише німецьке видання Der Spiegel.

Мета таких ударів — порушити постачання наступального озброєння російській армії, пошкодити виробничі потужності та ускладнити випуск зброї, яку РФ використовує для атак по Україні.

За даними видання, крилаті ракети Storm Shadow і SCALP мають дальність польоту близько 300 кілометрів. Завдяки малопомітності їх складніше виявляти російським системам протиповітряної оборони. Це дає їм перевагу над деякими українськими далекобійними розробками.

Зокрема, видання порівнює ці ракети з українською FP-5 «Фламінго». Вона має значно більшу дальність польоту, однак через громіздку конструкцію є помітнішою для російських радарів.

Влітку Україна вже завдавала ракетних ударів «Фламінго» по російських підприємствах у глибокому тилу. Проте, як стверджує Der Spiegel, російській ППО вдалося перехопити значну кількість таких ракет. Через це виробник Fire Point нібито змушений коригувати їхню конструкцію.

Водночас російська протиповітряна оборона стикається з проблемою надмірної протяжності території, яку необхідно захищати. Військовий експерт Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS) Дуглас Баррі пояснює, що Росія має значний, але не безмежний арсенал засобів ППО і змушена визначати пріоритети для їх розміщення.

Як приклад він навів завод в Єлабузі, де виробляють ударні безпілотники «Герань». Це підприємство має потужний захист, і попередні спроби України атакувати його зазнали невдачі через щільну мережу протиповітряної оборони.

За оцінкою експерта, удари по військових підприємствах можуть порушувати логістичні ланцюги та скорочувати можливості Росії завдавати авіаударів по Україні. Адже озброєння часто надходить безпосередньо із заводів до бойових підрозділів, тому пошкодження виробництва здатне спричиняти перебої з постачанням.

Водночас перспективи подальшого використання Storm Shadow і SCALP залишаються невизначеними. Їхнє виробництво припинене, а плани Великої Британії та Франції щодо його відновлення, за інформацією видання, відкладені.

Потенційною альтернативою могла б стати німецька крилата ракета Taurus, конструктивно схожа на Storm Shadow. Однак уряд Німеччини виступає проти її передавання Україні.

Тому Київ дедалі більше покладається на власні розробки. Окрім «Фламінго» та «Нептуна», Україна створила балістичні ракети FP-7 і FP-9.

Втім, експерти зауважують, що ці ракети більше пристосовані для ураження рухомих цілей, ніж великих промислових об'єктів. Крім того, їх розробляли в умовах війни без масштабних випробувань, тому реальна ефективність озброєння поки залишається предметом дискусій.

Як повідомляло раніше ForUa, Трамп вимагає від України припинити удари по НПЗ Росії, не гарантуючи припинення російських атак.