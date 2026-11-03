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Меланія Трамп запросила представників України та Росії на зустріч до Білого дому

Меланія Трамп запросила представників України та Росії на зустріч до Білого дому

Перша леді США Меланія Трамп запросила представників України та Росії на зустріч до Білого дому після досягнення домовленості про припинення вогню в Олешках на Херсонщині.

Про це повідомила пресслужба адміністрації президента США.

За її даними, Меланія Трамп самостійно ініціювала діалог між Україною та Росією і домоглася припинення вогню в Олешках та прилеглому районі. У Білому домі назвали це безпрецедентною дипломатичною ініціативою першої леді.

Заяву щодо домовленості про припинення вогню Меланія Трамп має зробити 5 листопада у Білому домі.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

Білий дімМеланія Трамп
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