Перша леді США Меланія Трамп запросила представників України та Росії на зустріч до Білого дому після досягнення домовленості про припинення вогню в Олешках на Херсонщині.

Про це повідомила пресслужба адміністрації президента США.

За її даними, Меланія Трамп самостійно ініціювала діалог між Україною та Росією і домоглася припинення вогню в Олешках та прилеглому районі. У Білому домі назвали це безпрецедентною дипломатичною ініціативою першої леді.

Заяву щодо домовленості про припинення вогню Меланія Трамп має зробити 5 листопада у Білому домі.