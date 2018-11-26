Во время атаки на украинские корабли в Керченском проливе также была применена авиация Российской Федерации.

Об этом заявил начальник Генерального штаба – главнокомандующий ВСУ Виктор Муженко на внеочередном заседании Верховной Рады, сообщает УНИАН.

Он отметил, что сегодня стало известно, что «в ходе атаки на украинские корабли была также применена авиация РФ. Су-30 совершил такую атаку с расходом двух ракет».

Муженко сообщил, что во время вчерашних событий были ранены трех украинских военных, а еще трое - травмированы. Он сказал, что трое раненых военных, по сообщению украинских разведывательных органов, госпитализированы и находятся в Керчи в больнице имени Пирогова. Украинские корабли находятся также в Керчи.

По словам начальника Генштаба, остальные украинские военнослужащие »находятся в неизвестных местах, и их судьба пока нам не известна». Муженко подчеркнул, что ответные действия Российской Федерации можно квалифицировать как агрессию, потому что территория любого корабля является суверенной территорией государства, которому он принадлежит.

Напомним, 25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль «Дон» протаранил украинский буксир «Яны Капу», который вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами «Бердянск» «Никополь» осуществлял плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь.

Кроме того, на проходе у Керченского моста было перекрыто движение в обе стороны в связи с якобы посадкой на мель танкера перед мостом со стороны Азовского моря.

После выхода из 12-мильной зоны катера ПС ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск», «Никополь» были поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир «Яны Капу» также принужден к остановке. Корабли были захвачены спецназом РФ.

Сообщалось, что в ходе атаки были захвачены в плен 23 украинских моряка. Трое из них получили ранения. В то же время в РФ заявили о захвате 24 моряков.

В ФСБ РФ утверждают, что украинские корабли «осуществили попытку незаконных действий в пределах территориального моря России и не реагировали на требования о немедленной остановке».

В связи с актом агрессии РФ Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение предложить Президенту Петру Порошенко ввести военное положение сроком на 60 суток. Глава государства поддержал это решение и обратился к Верховной Раде с просьбой утвердить его.

Порошенко подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 ноября «О чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введении военного положения в Украине».

Позже Президент предложил парламенту ввести военное положение на 30 дней.