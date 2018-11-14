Утром 14 ноября в Киеве выпал снег. Из-за этого на дорогах города образовались пробки.

В связи с ухудшением погоды в Киеве был введен спецрежим для курсирования общественного транспорта.

По состоянию на 18 часов на спецлинию «102» поступило 498 обращений о дорожно-транспортных происшествиях в столице.

Кабинет Министров Украины ввел прямой запрет на отключение от газа и энергоснабжения теплоснабжающих предприятий в отопительный период.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал безответственными и недопустимыми действия отдельных мэров украинских городов, где до сих пор есть проблемы с поставками тепла в дома граждан.

Кабинет Министров также одобрил проект закона о государственном бюджете на 2019 для рассмотрения Верховной Радой во втором чтении.

Кроме того, Кабмин создал Государственную службу Украины по делам ветеранов, ликвидировав Государственную службы Украины по делам ветеранов войны и участников АТО.

Бывший пресс-секретарь предстоятеля УПЦ МП протоиерей Георгий Коваленко сказал, что проведение объединительного собора планируется на 22 ноября

Полиция вручила подозрение Вячеславу Химикусу, в которого в 2016 году во время конфликта стрелял народный депутат Сергей Пашинский. Об этом на своей странице в Facebook сообщила адвокат потерпевшего Марина Паринова.

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с частью иерархов Украинской православной церкви Московского патриархата.

Иерархи УПЦ МП, которые поддерживают предоставление Украине томоса об автокефалии, на встрече с Президентом заявили о сильном давлении и, по их просьбе имена, их пока не раскрывают.

В то же время пресс-секретарь Главы государства Святослав Цеголко.заявил, что эта группа архиереев сорвала «российский сценарий».

Вселенский патриарх Варфоломей выступил с обращением к украинскому народу по случаю 85-й годовщины Голодомора в Украине, обещая помочь в решении церковных проблем посредством предоставления автокефалии украинской церкви.

Сегодня, 14 ноября, в Ривненской области на автодороге Киев-Чоп в результате ДТП погиб чемпион мира и Европы по армрестлингу Андрей Пушкарь.

В Киеве с 14 октября повышены тарифы на услуги по водоснабжению и водоотведении.

The Law Debenture Trust, представляющая интересы России как владельца выпуска евробондов Украины на $3 млрд, подала в Верховный суд Великобритании апелляцию на решение Апелляционного суда Англии по доводу Украины о выпуске еврооблигаций под давлением российской стороны.

Рост реального валового внутреннего продукта Украины в третьем квартале 2018 года в годовом выражении – к третьему кварталу 2017 года – составил 2,8%, замедлившись с 3,8% в аналогичном измерении кварталом ранее.

В среду, 14 ноября в Киеве на территории жилого комплекса «Комфорт Таун» произошла авария на трубопроводе. Из-за прорыва трубы водой залило всю территорию жилкомплекса.

Крупнейшая в мире по количеству эмитированных платежных карт международная платежная система UnionPay International выходит на украинский рынок.

На пожаре в жилом доме в селе Знаменка Каменско-Днепровского района погибли трое детей.