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По состоянию на 18 часов на спецлинию «102» поступило 498 обращений о дорожно-транспортных происшествиях в столице. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева, передает УНИАН.

«По состоянию на 18 часов на спецлинию «102» поступило 498 обращений о ДТП в Киеве», - говорится в сообщении.

В полиции призвали участников дорожного движения быть максимально внимательными и осторожными, соблюдать правила дорожного движения. «Учитывая погодные условия и дорожную обстановку, советуем воздержаться от поездок на большие расстояния», - говорится в сообщении.

Напомним, утром 14 ноября в Киеве пошел снег. Из-за этого на дорогах города образовались пробки.

В связи с ухудшением погоды в Киеве введен спецрежим для курсирования общественного транспорта. 

 
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