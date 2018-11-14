В Киеве с 14 октября повышены тарифы на услуги по водоснабжению и водоотведению, сообщает пресс-служба «Киевводоканала».

«С 14.10.18 в соответствии с постановлением Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, №1169 для «Киевводоканала» установлены новые тарифы на услуги по централизованному снабжению холодной воды и отвода холодной и горячей воды», – говорится в сообщении.

Так, тариф на централизованное снабжение холодной воды составляет 10,092 грн с НДС за 1 куб.м, а централизованное водоотведение - 9,504 грн с НДС за 1 куб.м.

В компании отметил, что таким образом, при начислений за все три услуги (поставка холодной воды и отвод холодной и горячей воды) учтено 2 тарифа. В период с

1 по 13 октября тариф на централизованное снабжение и отвод холодной воды (общий) - 16,716 грн/1 куб. м., централизованное водоотведение - 7,936 грн/1 куб. м.

А за период с 14 по 31 октября тариф на централизованное снабжение и отвод холодной воды (общий) - 19,596/1 куб. м., централизованное водоотведение - 9,504/1 куб. м.

«Чтобы избежать путаницы в расчетах по 2-м тарифам, в платежке будет указана расчетная стоимость услуг за октябрь - то есть среднее арифметическое тарифа, который действовал до 13.10.18 и тарифа, который начался с 14.10.18. Следовательно, цена составляет: централизованное снабжение и отвод холодной воды в октябре - 18,377 грн/1 куб. м. централизованное снабжение холодной воды в октябре - 9,543 грн/1 куб. м., цнтрализованное отвода горячей воды в октябре - 8,845 грн/1 куб. м. Перерасчет будет произведен автоматически биллинговой системой», – сказано в сообщении.

Напомним, ранее «Киевводоканал» прогнозировал, что в текущем году в Киеве тариф на услуги по водоснабжению и водоотведению может вырасти на 17,2%, - до 19,6 гривни за 1 кубометр.