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Полиция вручила подозрение Вячеславу Химикусу, в которого в 2016 году во время конфликта стрелял народный депутат Сергей Пашинский. Об этом на своей странице в Facebook сообщила адвокат потерпевшего Марина Паринова.

«Спустя почти 2 года после злополучной новогодней ночи, когда депутат Пашинский прострелил ногу Вячеславу Химикусу, полиция вручила подозрение. Подозрение она вручила Химикусу: хулиганил мол, нападал на нардепа, проезжавшего мимо в «Мерседесе», от чего нардеп сильно пострадал. Дождавшись пока утихнет резонанс, тихонечко, без адвоката, рано утром приехали домой и вручили подозрение», – написала она.

При этом адвокат подчеркнула, что нанесение огнестрельного перелома безоружному прохожему для нардепа Пашинского не повлекло никаких последствий. «Сидит в парламенте и принимает нам законы. Но ничего из этого не выйдет, рано или поздно, сядет в тюрьму», – подытожила Паринова.
Как сообщал ForUm, вечером 31 декабря 2016 года в одном из сел Васильковского района Киевской области между местным жителем Вячеславом Химикусом и народным депутатом Сергеем Пашинским произошел инцидент, в ходе которого нардеп применил огнестрельное оружие. 

В свою очередь Химикус заявил, что народный депутат открыл огонь без предупредительного выстрела вверх.

Позже Генеральная прокуратура закрыла уголовное производство о стрельбе Пашинского. Также депутату вернули изъятый пистолет.

13 декабря 2017 года Печерский районный суд Киева обязал Генеральную прокуратуру возобновить расследование уголовного производства о стрельбе Пашинского в Химикуса. 

 
ForUm

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