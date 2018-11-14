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Крупнейшая в мире по количеству эмитированных платежных карт международная платежная система UnionPay International выходит на украинский рынок, сообщает пресс-служба Нацбанка.

12 ноября Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем НБУ согласовал условия и порядок ее деятельности в Украине.

На первом этапе платежная система UnionPay International будет предоставлять в Украине услуги эквайринга, выдачи наличных и оплаты товаров и услуг по платежным картам UnionPay.

В дальнейшем предполагается и осуществления эмиссии платежных карточек UnionPay банками Украины.

Напомним, в июле во время встречи председателя НБУ Якова Смолия и первого заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой с президентом международной платежной системы UnionPay International Ши Венчао стороны подтвердили общий интерес в дальнейшем сотрудничестве. В частности обсуждались регуляторные процедуры выхода международной платежной системы Union Pay International на украинский рынок и аспекты возможного сотрудничества китайской платежной системы с Национальной платежной системой Пространство.

Тогда же Смолий выразил уверенность, что присутствие UnionPay International на финансовом рынке Украины ускорит торгово-экономические процессы между двумя странами.

Также приход новой платежной системы даст новый толчок для повышения уровня качества финансовых услуг и развития рынка платежных систем в Украине. Выход ведущего мирового игрока подтвердит привлекательность и перспективность Украины для инвесторов. 

Международная платежная система UnionPay International стала четвертой в Украине международной карточной платежной системой, платежной организацией которой является нерезидент. 

Перечень всех платежных систем, сведения о которых внесены в Реестр платежных систем, систем расчетов, участников этих систем и операторов услуг платежной инфраструктуры, размещены по ссылке.
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