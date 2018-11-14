Сегодня, 14 ноября, в Ривненской области на автодороге Киев-Чоп в результате ДТП погиб чемпион мира и Европы по армрестлингу Андрей Пушкарь.

Как сообщает отдел коммуникации областной полиции, на автодороге между селами Гаи-Левятинские и Крупец 26-летний житель Острожского района, известный украинский спортсмен Олег Жох, по предварительной информации, водитель автомобиля Citroen, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком под управлением 30-летнего жителя Черновицкой области.

Водителя фургона доставили в медучреждение в тяжелом состоянии.

В салоне фургона находилось еще двое пассажиров: отец водителя, 50-летний житель Острожского района и 33-летний спортсмен из Тернопольщины Андрей Пушкарь. Они получили травмы несовместимые с жизнью.

Гибель Пушкаря на своей странице в Facebook подтвердил начальник управления физической культуры и спорта Тернопольской государственной администрации Виктор Мацикур.

