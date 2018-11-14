также в разделеПроисшествия
В полиции разъяснили ситуацию со стрельбой в харьковской школе 19
В Ужгороде ночью горели два джипа экс-главы облСБУ 29
ДТП с заробитчанами в Чехии: В реанимации умерла пятая пострадавшая 48
В Запорожской области на пожаре погибли трое детей 25
ООС: Боевики продолжают вести интенсивный огонь, но обошлось без потерь 15
В Бахмуте налетчик на ювелирный магазин застрелил охранника 79
В Польше легковушка насмерть сбила двух украинок 51
В МИД подтвердили гибель в ДТП в Чехии 4 украинцев 30
Сутки в ООС: 9 обстрелов, ранен 1 военный 25
В Чехии в ДТП погибли 4 украинцев 43
Все пострадавшие в ДТП под Чернобылем – иностранцы 24
В Чернобыльской зоне произошло ДТП из-за животного: 4 человек в тяжелом состоянии 256
Пожар в Калифорнии уничтожил дом известного голливудского актера 80
В ДТП на Одесчине погиб иностранец 34
На Харьковщине 17-летний парень устроил ДТП на отцовском авто: погибла девушка 64
ООС: Боевики 7 раз открывали огонь, потерь нет 12
В Николаеве произошел пожар в церкви баптистов 26
Полторак рассказал, кого наказали за взрывы на складах 75

Сегодня, 14 ноября, в Ривненской области на автодороге Киев-Чоп в результате ДТП погиб чемпион мира и Европы по армрестлингу Андрей Пушкарь.

Как сообщает отдел коммуникации областной полиции, на автодороге между селами Гаи-Левятинские и Крупец 26-летний житель Острожского района, известный украинский спортсмен Олег Жох, по предварительной информации, водитель автомобиля Citroen, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком под управлением 30-летнего жителя Черновицкой области.

Водителя фургона доставили в медучреждение в тяжелом состоянии.

В салоне фургона находилось еще двое пассажиров: отец водителя, 50-летний житель Острожского района и 33-летний спортсмен из Тернопольщины Андрей Пушкарь. Они получили травмы несовместимые с жизнью.

 

Гибель Пушкаря на своей странице в Facebook подтвердил начальник управления физической культуры и спорта Тернопольской государственной администрации Виктор Мацикур.
 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

25
Теги