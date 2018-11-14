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На пожаре в жилом доме в селе Знаменка Каменско-Днепровского района погибли трое детей, сообщает пресс-служба ГосЧС. Информация о происшествии поступила 13 ноября в 17:15.

На месте происшествия горели несущие конструкции крыши, мебель и отделка двух комнат на общей площади 70 кв.м.

Во время пожара погибли трое детей 2, 4 и 6 лет. До приезда подразделений ГосЧС местные жители вынесли из удаленной комнаты малышей в бессознательном состоянии во двор. Врачи, приехавшие на место происшествия, после проведения реанимационных мероприятий констатировали смерть.

В 18:00 пожарные локализовали возгорание, а в 18:20 – полностью ликвидировали и провели разбор и проливку конструкций для предотвращения повторного возгорания.

Как выяснилось в ходе предварительного расследования, дом снимала 29-летняя мать с тремя детьми. На момент возникновения пожара хозяйки дома не было.

Причина пожара устанавливается. По факту происшествия соответствующими органами ведется расследование.
ForUm

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