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Вселенский патриарх Варфоломей выступил с обращением к украинскому народу по случаю 85-й годовщины Голодомора в Украине, обещая помочь в решении церковных проблем посредством предоставления автокефалии украинской церкви.

Обращение опубликовано на сайте украинской православной церкви в США, передает УНИАН. 

Как заявил Варфоломей, Вселенский престол решил предоставить автокефалию «многострадальной православной церкви в Украине, чтобы она присоединилась к полноте православия в единстве и внутреннем мире».

Патриарх отмечает, что недопустимо равнодушие Вселенского престола, когда украинский народ страдает и ищет решения церковных проблем, «мучающих их в течение веков».

«Константинопольская Церковь-Мать общается со всеми вами с бременем на сердце, в молитве вспоминая Голодомор украинского народа, трагическое и нечеловеческое событие 1932-1933 годов, когда множество людей погибло от преднамеренного и жестокого голода», - заявил он.

«Мы вмешиваемся, потому что это наша обязанность - исключительно на основе достоверно-церковных, всемирных и исключительно с наднациональных критериев - ради истины и традиций церкви, защиты канонического порядка и идентичности православия, всегда для торжества тела Христова, а не для себя и не для демонстрации мировой силы или власти», - подчеркивается в обращении.

Напомним, собор епископов Украинской православной церкви Московского патриархата заявил, что решение Константинополя относительно украинского церковного вопроса «не имеет никакой канонической силы» и отказался участвовать в создании автокефальной церкви.
 
ForUm

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