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В среду, 14 ноября в Киеве на территории жилого комплекса «Комфорт Таун» произошла авария на трубопроводе. Из-за прорыва трубы водой залило всю территорию жилкомплекса.

Об этом сообщает Информатор со ссылкой на информацию жильцов «Комфорт Тауна».

Из-за прорыва трубы водой залило всю территорию жилкомплекса.

Трубу прорвало у паркинга, очевидцы говорят, что ливневки не справляются с сильным потоком, и вода продолжает прибывать.

Местные жители также сообщают, что уже вызвали аварийные службы, но они не могут доехать из-за транспортного коллапса, который вызван снегопадом в столице.

Напомним, 13 октября в Киеве на пересечении улиц Шота Руставели и Саксаганского прорвало трубу с горячей водой.

 
ForUm

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