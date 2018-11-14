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Рост реального валового внутреннего продукта Украины в третьем квартале 2018 года в годовом выражении – к третьему кварталу 2017 года – составил 2,8%, замедлившись с 3,8% в аналогичном измерении кварталом ранее.

Как сообщает УНИАН со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины, рост к предыдущему кварталу с учетом сезонного фактора составил 0,4%.

Согласно приведенному графику, ВВП Украины в годовом выражении растет одиннадцатый квартал подряд, однако впервые замедлился после ускорения два квартала подряд.

Напомним, по данным НБУ, рост ВВП Украины в третьем квартале 2018 года замедлился до 3,1% в годовом выражении с 3,8% кварталом ранее на фоне ухудшения динамики большинства базовых отраслей экономики. 
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