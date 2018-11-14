Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с частью иерархов Украинской православной церкви Московского патриархата.

Как сообщает BBC News Украина, встреча проходила в закрытом режиме в Украинском доме.

На мероприятии присутствовали как минимум три иерархи УПЦ МП, в том числе митрополит Переяслав-Хмельницкий Александр (Драбинко).

Директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко после завершения встречи рассказал журналистам, что на ней присутствовали «представители (УПЦ МП), из числа тех, кто поддерживает объединение».

Он добавил, что на встрече обсуждались различные вопросы, в том числе, Президент рассказал о своих переговорах с Вселенским патриархом, а представители УПЦ МП выразили свою поддержку процесса получения автокефалии церкви в Украине.

«Достаточно большая часть епископата Украинской православной церкви Московского патриархата выступает за создание единой Поместной православной церкви», - сказал Павленко.

Он добавил, что количество сторонников автокефалии православной церкви в Украине намного больше, чем присутствовали на встрече с Президентом.

Председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ МП архиепископ Климент (Вечеря) заявил, что не знает об этой встрече.

«С президентом может встречаться любой, у нас епископы свободные люди, граждане Украины со всем спектром всех прав, и они могут встречаться с кем-либо», - сказал он.

Архиепископ Климент добавил, что «если это какие-то светские мероприятия и общение на какие-то государственно-церковные вопросы, то нет никаких проблем. У нас много архиереев встречаются с президентом и за пределами Киева в различных форматах, в нем нет ничего особенного».

Как сообщал ForUm, во вторник, 13 ноября, днем ​​должна была состояться встреча Президента Украины Петра Порошенко с иерархами УПЦ МП в Украинском доме, однако в запланированное время она не началась.

Иерархи УПЦ МП в это же время проводили в Киево-Печерской лавре заседание собора епископов. Собор епископов заявил о прекращении евхаристического общения с Константинополем.

Тогда УПЦ МП заявила, что «собор епископов Украинской православной церкви принял решение встретиться с президентом, но не в Украинском доме, а на территории Киево-Печерской лавры. Об этом решении собора епископов было сразу доложено Президенту. Однако Президент от встречи отказался».

В АП заявили, что УПЦ МП не хотела диалога и искала причины для отказа во встрече.