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Кабинет Министров Украины одобрил проект закона о государственном бюджете на 2019 для рассмотрения Верховной Радой во втором чтении. Такое решение было принято на заседании правительства 14 ноября, сообщили ForUm’у в пресс-службе правительства.

Премьер-министр Владимир Гройсман призвал народных депутатов провести второе чтение проекта госбюджета и принять его уже на следующей пленарной неделе (20-23 ноября).

«Важно, чтобы бюджет был принят до 1 декабря. Так мы получим доступ к ресурсам МВФ, ЕС, Всемирного банка, чтобы обеспечить стабильность и обслуживания долга. Все приоритеты сохранены. Так, около 210 млрд выделяется на финансирование армии, повышение зарплат блока сферы безопасности. Минимальная зарплата здесь достигнет 10 тыс. гривен. Сохраняем финансирование программ по медицине, образованию. Повысим зарплаты научно-педагогическим работникам. Продолжим программы дорожного строительства. Выделяем 55 млрд гривен. Сохраняем децентрализацию, местные бюджеты получат плюс 41 млрд грн», - заявил Гройсман.

Напомним, в первом чтении парламент принял проект госбюджета 18 октября.
ForUm

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