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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал безответственными и недопустимыми действия отдельных мэров украинских городов, где до сих пор есть проблемы с поставками тепла в дома граждан. Об этом он сказал, открывая заседание правительства, сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина.

«Заложниками таких действий являются люди. И я 24 часа в сутки вынужден заниматься вопросом поставки тепла, разблокировать его волевым решением и личным вмешательством - по Кривому Рогу, Павлограду, Херсону, - сказал Гройсман. - Сколько раз я говорю: так сложно подготовить с апреля систему ТКЭ? Уже полномочия дали, закачали 17 млрд кубов газа, одобрили закон о реструктуризации долгов, приняли решение о начале сезона еще в октябре. Но дотянули до последнего... Зачем такие люди избираются в мэры, если не могут сделать элементарные вещи?»

Глава правительства сказал, что готов применить механизм обращения в парламент об отстранении от работы мэров, которые не начали отопительный сезон в своих городах.

«Мне надоела безответственность, которую люди испытывают каждый день», - сказал он.

Напомним, по факту непредставления тепла в городах Смела Черкасской области и Кривой Рог Днепропетровской области открыто уголовное производство. Все котельные АО «Криворожская Теплоцентраль» возобновили работу, в течение суток жители города почувствуют тепло в своих домах.
ForUm

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