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The Law Debenture Trust, представляющая интересы России как владельца выпуска евробондов Украины на $3 млрд, подала в Верховный суд Великобритании апелляцию на решение Апелляционного суда Англии по доводу Украины о выпуске еврооблигаций под давлением российской стороны.

Об этом сообщает «Новое Время» со ссылкой на пресс-службу Минфина России.

Ожидается, что рассмотрение апелляции состоится в Верховном суде Великобритании не ранее июня 2019 года.

В сентябре Апелляционный суд Англии вынес решение по апелляции, поданной Украиной, в отношении решения Высокого суда Лондона, обязывающего Украину погасить задолженность и выплатить проценты по облигационному займу, приобретенному Россией.

Тогда суд подтвердил правомерность отказа Украине в рассмотрении трех из четырех оснований. Одновременно суд констатировал, что четвертый аргумент о том, что выпуск еврооблигаций был сделан под давлением России, не может быть отклонен без проведения всеобъемлющего судебного процесса.

В Минфине РФ считают, что четвертый довод Украины, как и остальные три основания, также должен быть отклонен без проведения судебного процесса.

Напомним, 29 марта 2017 года в Минфине России заявили, что Высокий суд Лондона обязал Украину выплатить РФ «долг Януковича».  

23 июня Министерство финансов Украины обжаловало в английском Апелляционном суде решение Высокого суда Лондона по спору с Россией по евробондам на сумму 3 млрд долл.

14 сентября Апелляционный суд в Лондоне удовлетворил апелляционную жалобу Украины. 

Украина получила от РФ кредит в 3 млрд долл. при президенте Викторе Януковиче в декабре 2013 года. Киев настаивал на признании долга коммерческим с его последующей реструктуризацией и списанием части задолженности. В свою очередь Россия отказалась от реструктуризации на условиях, принятых частными кредиторами Украины, и потребовала признать долг государственным.
ForUm

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