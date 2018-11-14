В связи с ухудшением погоды в Киеве и введен спецрежим для курсирования общественного транспорта. Об этом сообщила пресс-служба «Киевпасстранса».

«С 10:00 в связи с ухудшением погодных условий и скоплением транспорта введено оперативное положение для троллейбусов, автобусов и трамваев. Транспорт курсирует с отклонением от расписания движения», - говорится в сообщении.

Пассажиров призвали учитывать эту информацию при планировании поездки и не ссориться с сотрудниками предприятия.

Напомним, утром 14 ноября в Киеве пошел снег. Из-за этого на дорогах города образовались пробки.

Из-за ухудшения погодных условий городские власти просят киевлян отдавать предпочтение общественному транспорту, а автовладельцев, которые все же будут пользоваться собственным транспортом, просят позаботиться о зимних шинах и сохранении скоростного режима.

Снегоуборочная техника дорожно-эксплуатационных предприятий КК «Киевавтодор» оперативно начала обработку дорожного покрытия посыпочными материалами с целью недопущения образования скользкости.