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Группа архиереев Украинской православной церкви Московского патриархата, встретившись с Президентом Петром Порошенко, сорвала «российский сценарий», заявил пресс-секретарь Главы государства Святослав Цеголко.

«Представители группы архиереев УПЦ (МП), которые поддерживают обращение к Вселенскому Патриарху о предоставлении автокефалии, встретились в Украинском доме с Президентом Украины. Владыки рассказали Президенту о беспрецедентном давлении Москвы, оказываемом на тех епископов УПЦ (МП), которые готовы присоединиться к созданию единой церкви», - написал он в Facebook.

Порошенко сообщил иерархам о своих переговоры со Вселенским Патриархом Варфоломеем, о соглашении между Украиной и Константинопольским Патриархатом и о готовности Вселенского Престола способствовать проведению объединительного Собора.

«Президент Порошенко заверил, что украинское государство будет защищать право священнослужителей и мирян на свободный выбор церковной юрисдикции. Он также рассказал, что Вселенский Патриарх со своей стороны, гарантирует полную каноническую защиту сторонникам автокефалии в Украине», - резюмировал Цеголко.

Как сообщал ForUm, во вторник, 13 ноября, днем ​​должна была состояться встреча Президента Украины Петра Порошенко с иерархами УПЦ МП в Украинском доме, однако в запланированное время она не началась.

Иерархи УПЦ МП в это же время проводили в Киево-Печерской лавре заседание собора епископов. Собор епископов заявил о прекращении евхаристического общения с Константинополем.

Тогда УПЦ МП заявила, что «собор епископов Украинской православной церкви принял решение встретиться с президентом, но не в Украинском доме, а на территории Киево-Печерской лавры. Об этом решении собора епископов было сразу доложено Президенту. Однако Президент от встречи отказался».

В АП заявили, что УПЦ МП не хотела диалога и искала причины для отказа во встрече.

Позже стало известно, что на встречу с Президентом приехали иерархи Украинской православной церкви Московского патриархата, которые заявили о сильном давлении и попросили не раскрывать их имена.
ForUm

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