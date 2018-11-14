Кабинет Министров Украины создал Государственную службу Украины по делам ветеранов, ликвидировав Государственную службы Украины по делам ветеранов войны и участников АТО. Соответствующее решение было принято в ходе заседания правительства в среду, передает 112.Украина.

Ожидается, что новая служба будет правопреемником ликвидированной, а ее предельное количество сотрудников составляет 150 человек.

Главой комиссии по ликвидации Государственной службы по делам ветеранов войны и АТО назначен первый заместитель главы службы Игорь Мальцев.

Также правительство приняло положение о новосозданной Госслужбе.

Ранее Кабмин пикетировали участники националистических движений с требованием создания в Украине Министерства по делам ветеранов.

Напомним, в марте Кабинет Министров Украины во исполнение постановления Верховной Рады Украины начал процесс создания Министерства по делам ветеранов на базе Государственной службы по делам ветеранов и участников антитеррористической операции.

Фракция БПП поддержала кандидатуру Ирины Фриз на должность министра Министерства по делам ветеранов.

В БПП заявили, что процесс определения кандидатуры министра по делам ветеранов затягивают в Кабмине.