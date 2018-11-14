Иерархи Украинской православной церкви Московского патриархата, которые поддерживают предоставление Украине томоса об автокефалии, на встрече с Президентом Петром Порошенко заявили о сильном давлении и, по их просьбе имена, их пока не раскрывают. Об этом сообщил советник президента, директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко в эфире телеканала Прямой, передает Liga.net.

По его словам, на встречу с Порошенко прибыли представители того крыла УПЦ МП, в котором одобрительно относятся к идее автокефальной Украинской православной церкви, планируют совместно идти на объединительный собор и создавать совместно эту церковь. Иерархи рассказали о безумном давлении, которое на них оказывается, поэтому, по их просьбе, сейчас не раскрывают их имен, отметил Павленко.

Однако, по его словам, очень скоро имена готовых к объединению представителей УПЦ МП станут известны, поскольку, как только священники договорятся между собой, будет названа дата и место проведения объединительного собора.

Как сообщал ForUm, во вторник, 13 ноября, днем ​​должна была состояться встреча Президента Украины Петра Порошенко с иерархами УПЦ МП в Украинском доме, однако в запланированное время она не началась.

Иерархи УПЦ МП в это же время проводили в Киево-Печерской лавре заседание собора епископов. Собор епископов заявил о прекращении евхаристического общения с Константинополем.

Тогда УПЦ МП заявила, что «собор епископов Украинской православной церкви принял решение встретиться с президентом, но не в Украинском доме, а на территории Киево-Печерской лавры. Об этом решении собора епископов было сразу доложено Президенту. Однако Президент от встречи отказался».

В АП заявили, что УПЦ МП не хотела диалога и искала причины для отказа во встрече.