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Кабинет Министров Украины ввел прямой запрет на отключение от газа и энергоснабжения теплоснабжающих предприятий в отопительный период.

Соответствующее решение принято на заседании в среду, 14 ноября, заявил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

«На правительстве приняли решения, которые обеспечат бесперебойные поставки газа теплоснабжающим во время отопительного сезона. Установили прямой запрет на отключение и ограничение энергоснабжения теплоснабжающих предприятий от газа в отопительный период. Внедряем гарантии непрерывной деятельности теплоснабжающих предприятий. Это позволит обеспечить украинцев зимой теплом», - написал он в Facebook.

Также Кабмин поддержал теплоснабжающие предприятия в условиях повышения тарифа на газ.

«Урегулировали вопрос расчетов предприятий ТКЭ и ТЭЦ с НАК «Нафтогаз» за природный газ. Для предприятий ТКЭ, в период с 1 декабря 2018 до 1 апреля 2019 - уровень расчетов с НАК за поставки газа составит 78%, а для ТЭЦ - 60% (на сегодня он составлял 90%)», - добавил Зубко.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман готов применить механизм обращения в парламент об отстранении от работы мэров, которые не начали отопительный сезон в своих городах.
ForUm

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