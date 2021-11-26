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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что располагает информацией о готовящейся с участием россиян на 1-2 декабря попытке госпереворота.  Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что «у России не было никаких планов принимать участие. И Россия никогда не занимается вообще такими делами».

Он утверждает, что Украина готова к любой эскалации со стороны РФ. Зеленский заявил, что Украина точно не намерена предпринимать силовые действия на Донбассе, но и президент России также должен публично заявить о том, что Российская Федерация не готовит полномасштабное вторжение в Украину.

Зеленский утверждает, что не собирается покидать пост преждевременно из-за какого-либо давления.

Президент Зеленский считает бывшего секретаря Совета нацбезопасности Александра Турчинова ответственным за потерю Крыма, а пятого президента Петра Порошенко – человеком, потерявшим Донбасс.

Зеленский подтвердил, что летал на государственных вертолетах в государственную резиденцию в Карпаты с Андреем Ермаком. Но они отдыхали и готовили конференцию дипломатов, а не праздновали день рождения главы его офиса.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил двух судей в состав Конституционного Суда Украины на соответствующие места, которые оставались вакантными с марта этого года. 

Сегодня в результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью.
ForUm

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