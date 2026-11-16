Військова контррозвідка СБУ затримала ще одного коригувальника російських обстрілів Дніпропетровщини.

Ним виявився завербований рашистами місцевий мобілізований, який самовільно залишив військову частину та почав працювати на ворога, повідомляє СБУ.

Для наведення атак рф дезертир фіксував розташування військових та енергетичних об’єктів під виглядом виконання послуг таксі.



Для цього фігурант на власному авто приймав замовлення на перевезення пасажирів у прифронтових населених пунктах Синельниківського району.



Під час руху до пункту призначення та у зворотному напрямку агент фотографував на телефонну камеру об’єкти, поблизу яких помічав зосередження особового складу і техніки Сил оборони.



Серед основних «цілей» були позиції ППО, зокрема мобільних вогневих груп, а також запасні командні пункти та логістичні центри українських військ.



Зловмисник відстежував розташування опорних електропідстанцій та їхній стан після попередніх атак рф.



Співробітники СБУ завчасно викрили і задокументували злочини агента, а на фінальному етапі спецоперації затримали його за місцем проживання.



Дезертир потрапив у поле зору рашистів, коли залишав прокремлівські коментарі у чатах комп’ютерних ігор.



Під час обшуків у затриманого виявили два смартфони, на яких він накопичував скріншоти гугл-карт із позначками українських об’єктів і контактував із російським спецслужбістом.



Слідчі Головного слідчого управління СБУ повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).



Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: СБУ.