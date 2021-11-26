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Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что борется не за власть, а за Украину и ее граждан, и не собирается покидать пост преждевременно из-за какого-либо давления. Об этом он заявил во время пресс-марафона «30 вопросов президенту Украины».

«Я не буду бороться за власть – я борюсь за Украину, как бы пафосно это ни звучало. А что касается какого-то силового давления на меня, чтобы я ушел, то если такое будет – вы увидите абсолютно обратный эффект. Тогда будет ответ, и я буду бороться до последнего, как это было в первый раз, когда я пошел в президенты Украины», – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что в должности Главы государства стремится развивать инфраструктуру Украины, работать над окончанием войны и установлением мира на Донбассе и помогать в преодолении многих других вызовов.

В то же время Зеленский отметил, что еще не принял решение о возможном втором президентском сроке.

«Решать будет общество. Я не принял это решение», – сказал он.

Глава государства отметил, что это решение будет зависеть не от формата парламентской коалиции после предстоящих выборов в Верховную Раду, а от поддержки его личности со стороны украинского народа, а также позиции его семьи.

Как сообщал ForUm, ранее Зеленский сообщил, что его дочь не хочет, чтобы он во второй раз становился президентом, но его решение будет зависеть о того, успеет ли он выполнить свои предвыборные обещания.  
ForUm

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