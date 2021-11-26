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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что располагает информацией о готовящейся на 1-2 декабря попытке госпереворота.

«У меня есть информация, что первого числа в нашем государстве будет государственный переворот. Мне кажется это интересная информация», - сказал он на пресс-марафоне «30 вопросов к президенту Украины» в Киеве в пятницу.

«У нас есть несколько агентурной информации, у нас есть даже звуковая информация для представителей Украины. Скажем так, с представителями России обсуждают участие Рината Ахметова в государственном перевороте на Украине, что будет привлечено миллиард долларов», - отметил он.

При этом, по мнению президента, Ахметова «подставляют».

«Я считаю, что это подстава бизнесмена Рината Ахметова. Я считаю, что это операция, его втягивают в войну против государства Украины. Считаю, что он начал ее, к сожалению, это будет его большая ошибка, потому что нельзя воевать против своего народа, против президента, который избран народом Украины», - заключил Зеленский.
ForUm

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