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Украина полностью контролирует свои границы и готова к любой эскалации со стороны РФ, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Я считаю, что такая вероятность может быть каждый день, но считаю, что сегодня идет запугивание. Сразу хочу сказать, что с нескольких площадок СМИ действительно идет большое запугивание, что завтра будет война. Что мы должны знать: мы полностью контролируем наши границы и полностью готовы к любой эскалации», - сказал Зеленский на пресс-марафоне в Киеве в пятницу.

Зеленский заявил, что Украина имеет поддержку разведанными, информационную, финансовую поддержку со стороны стран-партнеров, но должна рассчитывать прежде всего на свои силы.

 «Армия у нас мощная, обеспечиваем новой техникой, не так быстро, но увеличиваем заработную плату (военным – ред.). Должны быть готовыми», – резюмировал Зеленский.

 Как сообщал ForUm, с конца октября 2021-го ряд авторитетных американских СМИ сообщили, что Россия наращивает войска у границ Украины.

В Госдепе США обеспокоены, что Россия может «повторить ошибку 2014 года», а издание Bloomberg написало – США предупредили ЕС о риске нового вторжения РФ в Украину.

21 ноября глава ГУР Кирилл Буданов заявил: Россия может готовить вторжение в Украину на конец января: она планирует наносить удары из Беларуси, по восточным областям, Мариуполю и Одессе. По его словам, перед вторжением РФ будет проводить психологическую спецоперацию.

У Путина назвали «истерикой» сообщения о возможном новом вторжении России в Украину. При этом в Кремле не исключают неких «провокаций» от Украины.

 
ForUm

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