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С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения, говорится в сводке ООС.

В направлении Марьинки противник совершил обстрел из минометов калибра 82 мм.

В сторону Новомихайловки враг открывал огонь из стрелкового оружия.

В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью.

Украинские защитники открывали ответный огонь.
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