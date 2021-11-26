Президент Владимир Зеленский подтвердил, что летал на государственных вертолетах в государственную резиденцию в Карпаты с Андреем Ермаком. Но они отдыхали и готовили конференцию дипломатов, а не праздновали день рождения главы его офиса.

Об этом президент рассказал на пресс-марафоне, посвященном экватору его каденции, передает ВВС Украина.

Ранее журналисты обнародовали расследование, что президент и глава его офиса дважды в выходные летали в Карпаты для празднования дня рождения Ермака (21 ноября).

Офис президента отрицал празднование дня рождения, но об использовании вертолетов ситуацию не прояснял.

26 ноября Зеленский признал, что летал в Карпаты с Ермаком на вертолетах ГосЧС и армии, потому что его самолет и президентский вертолет одновременно сломались.

«В пятницу вечером я со своей семьей улетел отдохнуть. Не позволено мне летать на одном вертолете. Был вертолет сопровождения», - сказал он.

Президент заявил, что ездил проверять дороги в Карпатах и ​​готовность резиденции к приезду всех послов 20 декабря, а также провести один выходной с семьей. Ермак его сопровождал.

После отдыха в субботу 20 ноября, 21 ноября утром президент на короткое время вернулся в Киев поработать, а после этого вечером снова улетел в Карпаты с Ермаком. Это был день рождения главы ОП.

Президент признал, что они отдыхали вечером 21 ноября в горах, однако день рождения Ермака не праздновали. А 22 ноября вернулись в Киев.

«Я имею право иногда отдыхать. Благодаря вам в Киеве нет места, где я могу отдыхать. Благодаря вам мои дети в Киеве не могут быть без охраны. Мои дети нигде ничего не празднуют. Благодаря вам, Михаил, у меня нет времени на частную жизнь», – эмоционально заявил президент, обращаясь к журналисту Михаилу Ткачу, который провел расследование о праздновании в Карпатах.

Президент в своем рассказе фактически подтвердил все маршруты и перелеты государственной авиации из расследования.

Однако отрицал участие в этих перелетах вертолета бизнес-партнеров Игоря Коломойского.

«Был ли я в Синегоре? Да. Праздновал ли я? Нет. Я там был с Ермаком. То, что вы делаете по мне, это неправильно. Цыган не вызывал, медведей не вызывал. И с Ермаком без бутербродов я полетел в Гуту», – сказал Зеленский.

У него была продолжительная перепалка с журналистом Михаилом Ткачем. Он обвинил журналистов в панибратстве.

Ранее в Офисе президента отрицают использование вертолетов Государственной службы по чрезвычайным ситуациям для перевозки гостей на юбилей главы ОП Андрея Ермака, о чем говорится в материалах Украинской правды.