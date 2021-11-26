Президент Владимир Зеленский считает бывшего секретаря Совета нацбезопасности Александра Турчинова ответственным за потерю Крыма, а пятого президента Петра Порошенко – человеком, потерявшим Донбасс.

«О вопросе Демченко (Руслан Демченко – экс-замминистра иностранных дел времен Януковича, соавтор «Харьковских соглашений», назначенный в 2020 году первым заместителем секретаря СНБО, – ред.) или о вопросе потери Крыма. Ну, давайте честно – господин Турчинов рассматривается – я его не виню – как один из тех людей, которые потеряли Крым, а господин Порошенко – один из таких людей, которые потеряли Донбасс – вот и все. Это мое мнение», - сказал он, отвечая журналисту Юрию Бутусову.

При этом Зеленский убежден, что такого же мнения придерживается «большинство общества».

По его словам, формулировка, что «Крым россиянам отдал Демченко – это чистая манипуляция».

Отвечая на вопрос о незаконном назначении Демченко, Зеленский сказал, что тот работал еще в Администрации президента Порошенко.

Зеленский подчеркнул, что «в должности заместителя министра иностранных дел он (Демченко – ред.) не подписывал никаких Харьковских соглашений», в то же время президент добавил, что «для этого есть правоохранительные органы – пусть расследуют».

Он отметил, что в МИД в то время также работали и Константин Елисеев, и Павел Климкин, которые остались во власти и после Харьковских соглашений: «В этом нет ничего страшного, потому что они были замминистра, они выполняли свою работу, но они не ставили подписи под Харьковскими соглашениями».

«Не хочу оправдывать Демченко, но он даже не докладывал в Верховной Раде, а докладывал, мне кажется, министр Грищенко. И голосовали тогда все депутаты, и эти люди, которые сейчас на телеканалах поднимают этот вопрос – они тоже все голосовали за Харьковские соглашения», - сказал президент.

Напомним, ранее «Схемы» опубликовали доказательства, свидетельствующие о том, что Демченко в 2010-м лоббировал так называемые Харьковские соглашения, по которым Украина продлила срок пребывания российского Черноморского флота в Крыму и обстоятельства подготовки и ратификации которых на предмет государственной измены сейчас проверяет СБУ.

В 2021 году СНБО поручил СБУ проанализировать обстоятельства подготовки и ратификации харьковских соглашений. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, это решение Верховной Рады впоследствии стало одной из причин российской аннексии Крыма и повлияло на начало войны на Донбассе в 2014 году.

В СБУ начали досудебное расследование «по факту совершения государственной измены в период с 2008 по 2010 годы». Уголовное производство открыли «по служебным лицам органов государственной власти». По предварительным данным СБУ, подписание соглашений привело к увеличению количества личного состава военных формирований и спецслужб РФ, впоследствии причастных к аннексии Крыма.

Позже, в эфире одного из телеканалов, секретарь СНБО заявил, что отвечать за подписание упомянутых соглашений должны все причастные, а не только голосовавшие за них нардепы. На уточнение, касается ли это его первого заместителя Руслана Демченко, Данилов отметил: «Если господин Демченко принимал в этом участие, он также должен нести за это ответственность».

Также в Офисе президента отказались сообщать результаты люстрационной проверки Демченко.