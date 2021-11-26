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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг заявление президента Украины Владимира Зеленского о планах России по участию в госперевороте в стране.

Прокомментировать слова Зеленского о подготовке госпереворота в Украине «с участием России» журналисты попросили Пескова в ходе общения с ним в пятницу, передает Интерфакс.

«У России не было никаких планов принимать участие. И Россия никогда не занимается вообще такими делами», - сказал Песков.

Ранее в пятницу президент Украины заявил, что располагает информацией о готовящейся с участием россиян на 1-2 декабря попытке госпереворота. «Скажем так, с представителями России обсуждают участие Рината Ахметова в государственном перевороте в Украине, что будет привлечено миллиард долларов», - сказал он.
ForUm

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