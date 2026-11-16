Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що уряд Росії більше переймається завоюванням іноземних міст, ніж проблемами власного населення.

Сікорський зазначив, що нещодавні вимоги Кремля вкотре продемонстрували особливість політичної культури РФ.

"Нещодавні вимоги російського уряду підкреслюють вічну проблему їхньої політичної культури, а саме те, що вони більше дбають про завоювання іноземного міста, про яке ніхто з них навіть не чув, ніж про 11 мільйонів росіян, у яких вдома немає туалету", – сказав він.

Фото: Cheburek.ua