Єврокомісар з гуманітарної допомоги та кризового управління Аджа Лябіб повідомила, що ЄС надасть допомогу Україні.

За словами Лябіб, Росія систематично завдає ударів по критичній інфраструктурі України – системах опалення, водопостачання та електромережах, перетворюючи зиму на зброю, повідомляє "Європейська правда".

"Вони хочуть змусити Україну підкоритися, заморозивши її. Але ми не дозволимо, щоб це сталося. Я двічі контактувала із прем’єр-міністром України. Ми провели відеоконференцію з прем’єр-міністром Корецьким минулого тижня, і разом обговорили, як ми можемо допомогти Україні пережити зиму", – сказала Лябіб.



За її словами, на додаток до видалених у вересні 20 мільйонів євро, ЄС передасть Україні 500 генераторів та допоможе з облаштуванням укриттів. ЄС допоможе доставити чотири понтонні мости з Норвегії та 200 автобусів із Франції.



"Але, звісно, ми маємо зробити більше. І у нас є три пріоритети. По-перше, нам потрібна солідарність через Механізм цивільного захисту Європейського Союзу, ще більше солідарності. Нам також потрібні двосторонні угоди, щоб допомогти Україні заповнити прогалини в її системі протиповітряної оборони. І нам, звичайно, потрібна посилена безпека в Чорному морі для захисту світової торгівлі та продовольчої безпеки", – сказала Лябіб.

Фото: 24 канал.