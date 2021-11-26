Президент Украины Владимир Зеленский назначил двух судей в состав Конституционного Суда Украины на соответствующие места, которые оставались вакантными с марта этого года. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе ОП.

Избрание кандидатур проходило по процедуре открытого и прозрачного конкурса. 17 августа 2021 года своим указом президент создал конкурсную комиссию, в состав которой вошли семеро ведущих специалистов в сфере конституционного права, среди которых трое известных представителей международных институций, а именно Мирослав Выжиковский, Спиридон Флогаитис, Богдан Футей.

Участие в конкурсе изъявили желание принять 22 отечественных юриста, в том числе эксперты ОБСЕ, судьи, члены ЦИК, ученые, адвокаты и т.д. Семь из них были определены конкурсной комиссией как наиболее достойные и профессиональные. По результатам проведенных с этими кандидатами собеседований Зеленский определил среди них двух наиболее профессиональных:

Петришин Александр Витальевич, президент Национальной академии правовых наук Украины.

Грищук Оксану Викторовну, профессора Львовского национального университета им. Ивана Франко.

Соответствующие указы президента подписаны 26 ноября 2021 года.

«Благодаря принятию такого решения главой государства и проведению конкурсной процедуры, которая не может вызывать никаких сомнений, Украина вышла из конституционного кризиса, спровоцированного решением Конституционного суда от 27 октября 2020 года, которое поставило под угрозу всю систему антикоррупционных институтов государства и европейское будущее страны», - заявили в ОП.

В тот день Конституционный Суд признал неконституционным отдельные положения антикоррупционного законодательства Украины, в частности отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование и внесение в декларацию заведомо недостоверных сведений. Содержание этого решения, характер его принятия, аргументация и внутренние мотивы отдельных судей тогдашнего состава Конституционного Суда вызвали справедливое возмущение не только украинцев, но и представителей международных институций и государств – партнеров Украины.

«Мы были поставлены прямо перед фактом того, что несколько связанных еще с Януковичем людей могут провести с нарушением всех возможных правил решение, уничтожающее достижение Украины за десятилетие», – отметил Зеленский.

«Юридически и политически мы сняли какие-либо угрозы для антикоррупционной системы. Оставался вопрос функционирования Конституционного Суда – согласно Конституции, а не интересов отдельных лиц, которые почему-то считали, что Конституционный Суд – это их собственность. Государство решило и этот вопрос», – подчеркнул президент.

На заседании СНБО 19 марта 2021, среди прочего, было принято решение по аудиту всех указов Виктора Януковича. После соответствующей проверки и во исполнение этого решения 27 марта 2021 были отменены указы Виктора Януковича от 14 мая 2013 «О назначении А.Тупицкого судьей Конституционного Суда Украины» и от 17 сентября 2013 «О назначении А.Касминина судьей Конституционного Суда Украины».

Таким образом, по состоянию на сегодняшний день судьи Конституционного Суда Украины, назначение которых осуществляет президент Украины, назначены и могут выполнять свои обязанности согласно Основному Закону.

Как сообщал ForUm, 14 июля Кассационный суд в составе Верховного Суда признал незаконным указ Зеленского от 27 марта, которым он отменил указ своего предшественника Виктора Януковича о назначении Тупицкого судьей Конституционного Суда.

В ВС обосновали свое решение тем, что президент не имеет полномочий увольнять судью Конституционного Суда.

Президент Владимир Зеленский 29 декабря 2020 года подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца. 26 февраля своим указом президент продлил отстранение Тупицкого еще на один месяц.

Тупицкий обжаловал в ВС указы о своем отстранении от должности.

27 марта президент отменил указы экс-президента Виктора Януковича о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями КСУ.

Зеленский отметил, что указы Януковича с 2013 года о назначении Тупицкого и Касминина отменены по результатам аудита указов экс-президента, проведенного во исполнение решения СНБО.