Российская Федерация с помощью гибридных шагов пытается отвлечь внимание мирового сообщества от вопроса прекращения войны на Донбассе, но Украина получила заверения от союзников, что они остаются на стороне нашего государства, отметил Владимир Зеленский во время пресс-марафона «30 вопросов президенту Украины».

«Есть Нормандский формат. Французская сторона хочет давить на Россию, чтобы у нас состоялось заседание «Нормандской четверки» уже с новым канцлером Германии. И параллельно мы ожидаем переговоров между США и Российской Федерацией. Без Украины решение об Украине не принимается, но одним из главных вопросов этих переговоров все равно будет Украина», – сказал глава государства.

Зеленский заявил, что с самого начала своего президентства он искал другие, параллельные форматы переговоров по прекращению войны на Донбассе.

«Мы заранее его (переговорный процесс, – ред.) начали, и он сейчас идет. Будет ли результат дипломатического пути с привлечением Соединенных Штатов – увидим», – сказал он.

Что касается переговоров в Нормандском формате, то, по словам президента, Россия сейчас использует мощные гибридные средства, чтобы ситуация в Украине утратила актуальность для мировых лидеров.

«Мол, подождите с «Нормандией», с этой Украиной, вот вам энергетика, вот вам иммигрантский кризис в Беларуси», - отметил Зеленский.

Несмотря на это Украина публично и непублично получила заверения от союзников – США, Канады, Великобритании, стран ЕС, Турции, что они остаются на стороне нашего государства и будут поддерживать нас в случае эскалации.

Зеленский заявил, что Украина точно не намерена предпринимать силовые действия на Донбассе, но и президент России также должен публично заявить о том, что Российская Федерация не готовит полномасштабное вторжение в Украину.

В то же время глава государства убежден, что Украина должна укреплять свою мощную армию и быть готовой к защите.