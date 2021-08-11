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Рэп-исполнительница Alyona Alyona, которая присутствовала во время скандальной съемки компании Red Bull, в результате которой была испорчена брусчатка на Софийской площади, присоединилась к процессу уборки.

В Украине продлили адаптивный карантин и режим чрезвычайной ситуации до 1 октября 2021 года. 

Кабинет министров снижает тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей с 1 октября, он будет составлять 1,44 гривни с налогом на добавленную стоимость.

В Киеве женщина умерла от коронавирусной болезни после прививки первой дозой препаратом Moderna, который до сих пор не зарегистрировали в Украине.

Завтра, 12 августа, в Киеве возобновляется движение скоростных трамваев №1 и №3 от станции «Старовокзальная».

В Донецкой области в результате обстрела боевиков в селе Новоселовка Вторая погиб местный житель.

На Николаевщине полиция задержала группу лиц, которые за 600 тысяч долларов пытались «продать» должность председателя Николаевской государственной администрации.

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко подал рапорт об отставке.  Национальную полицию Украины в городе Киеве возглавил начальник полиции Полтавской области полковник Иван Выговский.

Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил назначение Амоса Хохштейна на пост спецпосланника Госдепартамента по вопросам энергетики.

За сутки 10 августа в Украине зафиксировано 1122 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Кабмин назначил временно исполняющим обязанности председателя правления «Укрзализныци» Александра Камышина.
ForUm

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