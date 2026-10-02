У парламенті пропонують закрити телемаратон, а гроші спрямувати на відновлення пошкоджених Росією медіа

Голова парламентського комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин пропонує передбачити у державному бюджеті на 2027 рік 500 млн грн на відновлення медіа, пошкоджених унаслідок російських атак. Кошти він пропонує перерозподілити з бюджетної програми, яка передбачає фінансування телемарафону та державного іномовлення.

Про це народний депутат від фракції «Голос» повідомив у Facebook.

«Марафон треба закривати, а постраждалі від російських атак медіа – відновлювати», – написав Юрчишин.

За його словами, на засіданні Комітету з питань свободи слова стало зрозуміло, що уряд наразі не бачить своєї ролі у відновленні медіа, знищених або пошкоджених Росією. Юрчишин зазначив, що ні Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури, ні Міністерство культури не мають необхідних програм і механізмів для такого напрямку.

Тому депутат запропонував створити нову бюджетну програму в межах Державного комітету телебачення і радіомовлення та спрямувати на неї 500 млн грн. За задумом Юрчишина, ці кошти мають піти на сприяння відновленню пошкоджених Росією медіа.

«Державі важливо хоча б почати демонструвати готовність відновлювати незалежні медіа. Бо так і гроші партнерів та бізнесу можна буде залучити», – заявив депутат.

Юрчишин також нагадав, що станом на вересень 2026 року Інститут масової інформації зафіксував 109 випадків пошкодження офісів та редакцій медіа внаслідок російської агресії.

Окремо депутат заявив, що вважає необхідним повністю припинити фінансування телемаратону та повернути до етерного мовлення телеканали «Прямий», «5 канал» та «Еспресо».

Водночас у проєкті державного бюджету на 2027 рік передбачено 1,620 млрд грн за програмою виробництва і трансляції програм для державних потреб, збирання, обробки та поширення офіційної інформації, а також фінансової підтримки системи державного іномовлення. Ця програма охоплює не лише телемарафон. На фінансування Суспільного мовника проєкт бюджету передбачає 3,054 млрд грн.

Таким чином, пропозиція Юрчишина передбачає вилучення 500 млн грн із цієї ширшої бюджетної програми та створення окремого фінансування для відновлення постраждалих медіа.

Кабінет Міністрів схвалив проєкт державного бюджету на 2027 рік 15 вересня. Документ передбачає доходи державного бюджету в обсязі близько 5,65 трлн грн. Тепер бюджетний проєкт має пройти розгляд у Верховній Раді, де депутати можуть подавати пропозиції щодо перерозподілу видатків.