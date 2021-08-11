также в разделеПолитика
МИД: Еще три страны Европы подтвердили участие в саммите Крымской платформы 23
Deutsche Welle считает, что украинские власти пытаются заставить Медведчука замолчать 23
Эксперт: Логика и воля Виктора Медведчука спасла Украину от полномасштабной гражданской войны 52
Опрос: Почти 70% украинцев уверены, что суд над Медведчуком - это попытка власти отвлечь украинцев от реальных проблем 19
Украина выразила протест представителю Беларуси из-за заявлений Лукашенко 286
Резников выступает за размещение подразделений США в ответ на действия РФ в Крыму 255
Эксперты прогнозируют судьям Печерского и Апелляционного суда такую же судьбу, которая постигла и их коллег Отрош, Чернушенко, Киреева и Чауса, а именно - побег из Украины 15
Президентский рейтинг: Зеленский обошел бы Порошенко и Бойко во втором туре 14
У Зеленского ответили Лукашенко: Украина борется с боевиками, а не тренирует их 25
Зеленский на Змеином представил новых командующих в ВСУ 27
Лукашенко – Зеленскому: Зачем ты боевиков готовишь и оружие забрасываешь к нам сюда 30
Зеленскому показали, как будут отбивать остров Змеиный 122
Лукашенко: С Россией «поставили бы на колени» Украину в течение суток 77
Лукашенко о Шишове: Он для нас был просто никто 23
Зеленскому показали масштабные учения ВСУ на Николаевщине 12
Лукашенко обещает больше не участвовать в выборах и никого не проталкивать 15
Лукашенко заявил, что уйдет «очень скоро» 33
Пешко – Медведчуку: С вашим освобождением наступит освобождение всего народа Украины от негодяев, захвативших в нашей стране власть 29

Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил назначение Амоса Хохштейна на пост спецпосланника Госдепартамента по вопросам энергетики.

Об этом он сообщил в Twitter, передает УНИАН.

«Я назначаю Амоса Хохштейна старшим советником по вопросам энергетической безопасности. Он однозначно подходит для поддержки развития и внедрения комплексной стратегии по укреплению глобальной энергетической безопасности», - написал Блинкен.

Как известно, Хохштейн будет отвечать за реализацию американо-германской сделки, позволяющей достроить российский газопровод «Северный поток-2». Сообщалось, что он был одним из главных противников завершения строительства.

В 2017-2020 Хохштейн был членом наблюдательного совета украинского «Нафтогаза», где, по некоторым сведениям, был личным представителем интересов Байдена.

Как ранее сообщал ForUm, 21 июля США и Германия официально договорились о завершении строительства российского газопровода «Северный поток-2», опубликовав совместную декларацию.

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что власти США и ФРГ в соглашении по поводу «Северного потока-2» выражают готовность добиваться продления на 10 лет договора о транзите российского газа через Украину.

Украина инициировала консультации с Еврокомиссией и Германией по «Северному потоку-2».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1520 грн.
0
Теги