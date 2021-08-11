Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил назначение Амоса Хохштейна на пост спецпосланника Госдепартамента по вопросам энергетики.

Об этом он сообщил в Twitter, передает УНИАН.

«Я назначаю Амоса Хохштейна старшим советником по вопросам энергетической безопасности. Он однозначно подходит для поддержки развития и внедрения комплексной стратегии по укреплению глобальной энергетической безопасности», - написал Блинкен.

Как известно, Хохштейн будет отвечать за реализацию американо-германской сделки, позволяющей достроить российский газопровод «Северный поток-2». Сообщалось, что он был одним из главных противников завершения строительства.

В 2017-2020 Хохштейн был членом наблюдательного совета украинского «Нафтогаза», где, по некоторым сведениям, был личным представителем интересов Байдена.

Как ранее сообщал ForUm, 21 июля США и Германия официально договорились о завершении строительства российского газопровода «Северный поток-2», опубликовав совместную декларацию.

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что власти США и ФРГ в соглашении по поводу «Северного потока-2» выражают готовность добиваться продления на 10 лет договора о транзите российского газа через Украину.

Украина инициировала консультации с Еврокомиссией и Германией по «Северному потоку-2».