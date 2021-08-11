В Донецкой области в результате обстрела боевиков в селе Новоселовка Вторая погиб местный житель. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Донецкой областной государственной администрации, руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

«Трагическая весть из села Новоселовка Вторая Очеретинской общины: в результате вражеского обстрела погиб пожилой мужчина, местный житель 1935 года рождения», – написал он.

По информации Кириленко, на место выехали правоохранители для выяснения всех обстоятельств.